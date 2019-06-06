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Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren ağabey yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşini tabancayla öldürdükten kaçan cinayet şüphelisi ağabey Manavgat’ta jandarma tarafından yakalandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 00:38
Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren ağabey yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşini tabancayla öldürdükten kaçan cinayet şüphelisi ağabey Manavgat’ta jandarma tarafından yakalandı.


Olay, 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi Deniz B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Mehmet Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.


Cinayet şüpheli gizlendiği evde yakalandı


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, cinayet şüphelisi ağabeyin Side Mahallesi’ndeki bir adreste gizlendiğini tespit etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek Deniz B.’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Deniz B. Karakoldaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 00:38
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