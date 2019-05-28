0553 313 94 23

Alanya’da kardeş cinayeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti.

28 Mayıs 2019 Salı 23:37
Alanya’da kardeş cinayeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.



Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi Deniz B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Mehmet Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 23:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile İran'ı ziyaret edecek
    1. Irak Başbakanı Abdulmehdi ABD ile..
    2. TFF 2. Lig Play-Off Final:..
    3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    4. Emine Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    5. Futbol: TFF 2. Lig play-off finali
    6. Sakaryaspor’u 2-0 mağlup eden Fatih..
    7. Esansiyel yağlar bebekler için..
    8. Emniyetten bayram dolayısıyla "11..
    9. Adıyaman’da silahlı kavga
    10. TFF 2. Lig play-off finalinde..
    11. Alanya’da kardeş cinayeti
    12. GÜNCELLEME - Kastamonu'da silahlı..
    13. Yunanistan'da kritik tarih açıklandı
    14. Eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık'ın..
    15. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı..
    16. “Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık..
    17. "Türkiye'nin bir mutluluk adası..
    18. "İnşallah bu işi 23 Haziran'da..
    19. Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu
    20. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:
    21. İftar sofrasında doğum günü sürprizi
    22. Basketbolda maçın ardından
    23. Emniyet Genel Müdür Uzunkaya: “DEAŞ..
    24. Elazığ’da FETÖ’nün kadın yapılanmasına..
    25. Vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili..
    26. ABD yönetiminden İdlib'deki..
    27. Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü
    28. Merkel'den Avrupa'ya yükselen "aşırı..
    29. Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar..
    30. Vali Akbıyık: "Kaçak elektriğin en az..
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş değişiklik
    Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş değişiklik
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Babacan ve Davutoğlu, şimdiden birbirine muhalefete başladı!
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!