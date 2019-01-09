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Alanya'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı

Alanya'nın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:22
Alanya'da karda mahsur kalanlar kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gedevet Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla yolunda kalan 4 kişinin yardım ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş makineleriyle yolu açan ekipler, vatandaşların eve dönmelerini sağladı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, Gedevet Yaylası'nın yanı sıra Taşatan, Gümüşkavak, Yalçı ve Kuşyuvası bağlantı yolunda da kar mücadelesi gerçekleştirdi. Karla kaplanan yollar temizlenerek araç trafiğine açıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:22
  1. Alanya
  2. kapanan yollar
  3. kar

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