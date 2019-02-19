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Alanya’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

19 Şubat 2019 Salı 14:43
Alanya’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.


Alanya’nın Kestel, Oba ve Mahmutlar mahallerindeki ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli Murat Y.’nin (42) ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Konaklı Mahallesi’ndeki bir işyerine hırsızlık yapmak için girdiği sırada yakaladı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın 3 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahsın üst aramasında ise tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjörle 10 adet mermi, 2 adet cep telefonu ve bıçak ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Y. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:43
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