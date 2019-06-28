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Alanya’da haşere mücadelesi sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da hava sıcaklığı ve nemin aşırı derecede yükselmesiyle bazı bölgelerde görülen ve Ege kıyılarından göç ettiği üzerinde durulan farklı sinek ve yarım kanatlı türüyle 7 gün 24 saat mücadele ediyor.

28 Haziran 2019 Cuma 14:46
Alanya’da haşere mücadelesi sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da hava sıcaklığı ve nemin aşırı derecede yükselmesiyle bazı bölgelerde görülen ve Ege kıyılarından göç ettiği üzerinde durulan farklı sinek ve yarım kanatlı türüyle 7 gün 24 saat mücadele ediyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Vektorel Mücadele Alanya ekipleri 7/24 ve 365 gün sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yaz ve kış ayrımı yapmaksızın her noktada sinek, sivrisinek, haşereyle mücadele yapılmasına karşılık son günlerde havaların iyice ısınması ve nem oranının artmasıyla birlikte farklı bir sinek ve yarım kanatlı türleri Akdeniz sahillerinde görülmeye başlandı. Sahil şeridindeki bir çok bölgede olduğu gibi Alanya’da da belirli aralıklarla görülmeye başlanan bu yarım kanatlı türü konuyla ilgili şikayetleri de arttırdı. Ege kıyılarını aşıp Batı Akdeniz‘den geçerek Alanya’ya gelen özellikle plaj kıyılarında gece bitkilerde gündüz ise plajlarda görülen bu yarım kanatlı türü ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Alanya Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya İlçe Müdürlüğü yetkilileri işbirliği yapıyor. Ekipler, göç eden bir sinek türü olduğu yönünde tahmin üzerine çalışma yapıyor.



102 mahallede çalışılıyor


18 ULV, 2 Mist Blower, 55 ekiple birlikte toplam 153 personelle Alanya’nın 102 mahallesinde Nysius denilen yarım kanatlı (Hemiptera) mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Mahallelerde periyodik olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele çalışmaları sürerken, şikayetlerin geldiği noktalara ekipler anında müdahale ediyor. Son günlerde sahil şeridi ve plajlarda görülen yarım kanatlı türüne yönelik de gündüz tespitler yapılarak gece de kimyasal mücadele yapılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:46
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