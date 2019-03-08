Alanya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı Antalya’nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese gece saatlerde baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu Ramila K. (32) ve Nazgül İ.’yi (37) gözaltına aldı. Kadınlar karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.