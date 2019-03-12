0553 313 94 23

Alanya’da evde yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3.

12 Mart 2019 Salı 18:06
Alanya’da evde yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katındaki evde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, saat 16.00 Dim mevkiindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki Mustafa Taş isimli vatandaşa ait dairede meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye aracı yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri ise olası bir duruma karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mardin’de
    1. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu..
    2. Çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte..
    3. HDP’nin mitingi sonrası olay
    4. Beşiktaş'ın Göztepe biletleri satışa..
    5. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Bu..
    6. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    7. Fenerbahçe'de ayrılık! İtalya'ya gidiyor
    8. Büyükşehirli güreşçiler millî takım..
    9. AK Parti'nin Büyükçekmece Mitingi
    10. Bandırma’da sağanak yağış
    11. Pervin Ersoy'dan "Her Şehri..
    12. "Süleyman Şah" belgeselinin ilk..
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Sarı nokta hastalığı nedir nasıl..
    15. Köpekleri pikap araca istiflediler
    16. Enerji Bakanı Dönmez: "Dün birçok şey..
    17. Başkan Bozkurt’tan Taşlıca Mahallesine..
    18. Veli tarafından bıçaklanan öğretmen..
    19. Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden..
    20. MHP'li aday Cumhur İttifakı'na destek..
    21. Pakistan: “Taliban-ABD barış..
    22. Rusya, 3 nükleer denizaltı inşa edecek
    23. Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
    24. Rekabet Kurulundan Google'a soruşturma
    25. Toçoğlu veda ziyaretlerine devam ediyor
    26. Bir terörist 25 kiloya yakın..
    27. Koreli Sinyap Oih ayakta alkışlandı
    28. Kayseri’de PÖH’ün katılımıyla asayiş..
    29. Samsat’ta Mehmet Akif’i anma programı..
    30. İstiklal Marşı’nın Kabulü kutlandı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü