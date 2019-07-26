0553 313 94 23

Alanya’da dört bir yandan temizleniyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüekipleri, ilçenin dört bir yanındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
Alanya’da dört bir yandan temizleniyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüekipleri, ilçenin dört bir yanındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.


Alanya’nın çehresini daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmek için aralıksız çalışan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Yaz dönemi boyunca ilçenin göz önünde bulunan noktalarındaki çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Alanya’nın incisi kale, seyir terası, sahiller ve ören yerlerinde her gün tonlarca atık çöp topluyor. Çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdüğünü ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “ Başkan Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda Alanya’nın temiz ve hijyenik ortamının korunması ve bu değerlerinin arttırılması adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCG Karabiga Gemisi Ordu’da
    1. TCG Karabiga Gemisi Ordu’da
    2. Ölümle biten silahlı şakalaşma kamerada
    3. Besiciler Kurban Bayramı’nı bekliyor
    4. Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
    5. Ukranyalı Antonina Gaziantep'te..
    6. İsrail'den Sisi'ye "Doğu Akdeniz Gaz..
    7. Cizreli sporculardan Kaymakam Arıcan’a..
    8. Sessizliklerini raketle bozdular
    9. Makine sektöründe üniversite-sanayi..
    10. Filistinli kadın gazeteci 13 ay sonra..
    11. 'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma..
    12. Endonezya'da yanardağ patlaması
    13. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    14. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    15. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    16. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    17. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    18. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    19. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    20. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    21. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    22. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    23. Adana Ticaret Borsası
    24. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    25. Fındık taban fiyatının açıklanması
    26. Eski belediye başkanını silahla..
    27. Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
    28. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    29. Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e..
    30. “Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!