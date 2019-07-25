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Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri çıplak erkek cesedi bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
Alanya’da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri çıplak erkek cesedi bulundu.


Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yaraizleri tespit edildi.Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
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