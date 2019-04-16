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Alanya’da çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında internet kafe, kafeterya ve oyun salonlarını gibi çok sayıda işyerini denetledi.

16 Nisan 2019 Salı 17:29
Alanya’da çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında internet kafe, kafeterya ve oyun salonlarını gibi çok sayıda işyerini denetledi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilerin ve gençlerin uğrak yeri olan adreslerde denetim yaptı. İnternet kafe,oyun salonları, kafeterya, park ve bahçelerde yapılan uygulamaya Asayiş, KOM, Önleyici, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ile karakol ekiplerinden oluşan 18 ekip 69 personel katıldı. Ekipler denetimler yaptıkları 36 işyerinde kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, 211 kişi kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taramasından da (GBT) geçirdi. Trafik ekipleri ise ilçedeki okulların giriş ve çıkışlarında öğrenci servisi sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların da standartlara uygun olup olmadığı incelendi. Yetkililer çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 17:29
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