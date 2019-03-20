0553 313 94 23

Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:03
Alanya’da cinsel saldırı iddiasına 10 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, geçen 16 Ağustos’ta Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre,Rusya’dan Alanya’ya tatil için gelen 25 yaşındaki Elena A., otelde tanıştığı 37 yaşındaki Ümit A. teklifiyle sahile geldi. Sahilde oturan ikili bir süre burada alkol aldı. Daha sonra Elena A.’yi sahildeki bir kabine soktuğu öne sürülen Ümit A. burada Rus kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından otele dönen Elena A., polis merkezine giderek Ümit A.’dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ümit A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanığa 10 yıl hapis


Nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklu Ümit A. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşına çıktı.Sanığı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ümit A.’yı 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık duruşmanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör operasyonu
    1. Bitlis merkezli 6 ilde eşzamanlı terör..
    2. Bakan Selçuk ve Hisarcıklıoğlu..
    3. Tok tutan besinler nelerdir?
    4. Cumhur İttifakı Akhisar’da esnafla..
    5. DP Genel Başkanı Uysal, Düzce'de seçim..
    6. TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    7. "Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile..
    8. Tartıştığı eniştesi ve yeğenini..
    9. THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda..
    10. CHP’li Özgür Özel: “Türkiye’de beka..
    11. Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi’nin..
    12. TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a..
    13. Huzur uygulaması sonrasında EGM’den..
    14. Polis okulu öğrencilerinden kanser..
    15. Kız meselesi yüzünden çıkan kavga..
    16. Biga’da Nakliyeciler ve Kamyon..
    17. Başkan Adayı Ulusoy engelli..
    18. Bahçeli: "KIlıçdaroğlu Atatürk’ün..
    19. Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon..
    20. Hollanda halkı sandık başında
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"