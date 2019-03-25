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Alanya’da cinsel ilişkide kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadınla cinsel ilişkiye girdikten sonra boğarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
Alanya’da cinsel ilişkide kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kadınla cinsel ilişkiye girdikten sonra boğarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 15 Mart 2016 tarihinde Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ölü bulunan ve cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Adalet Maydos’un (68), yapılan otopside cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, cinayet şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip sonrası cinayete karışan şüphelinin Hayri K. (36) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, cinayet şüphelisini geçen sene 21 Şubat’ta saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde yakaladı. Ayrıca soruşturma kapsamında Maydos’un ölümünden önce telefonla görüştüğü belirlenen şüpheli M.B. (53) de gözaltına alındı.



"Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım"


Gözaltındaki şüphelilerden Hayri K. suçunu itiraf ederek ifadesinde, "Para karşılığında Maydos’a ait evinde cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım, Maydos’un gözleri kaydı ve hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine korkarak olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hayri K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanığa 18 yıl hapis


Tutuklu yargılanan sanık Hayri K. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hayri K. savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Hayri K.’ye ‘Kasten Öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın arından Hayri K. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:21
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