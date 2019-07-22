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Alanya’da cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
Alanya’da cinayet zanlısı tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltınaalınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Semih İ. (26) İle Mehmet Şerif Çın (40) arasındatartışma çıktı. Tartışmada bir süre sonra Semih İ., belindeki tabancayı çıkarıp yolda ilerleyen Mehmet Şerif Çın’ın arkasından ateş açtı.Silahtan çıkan kurşunlar sırt ve belinin 8 ayrı yerine isabet ederek Çın’ı ağır yaraladı. Silah seslerini duyan ve o sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler Semih İ.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı, Çın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çın’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Çelik yelekle adliyeye sevk edildi


Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Semih İ. ‘kasten öldürme’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28
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