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Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27 saat sonra bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaya düşerek kaybolan 66 yaşındaki kişinin cesedi, 27 saatlik aramanın sonucunda jandarma ekipleri tarafından çalılıkların arasında bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27 saat sonra bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde çaya düşerek kaybolan 66 yaşındaki kişinin cesedi, 27 saatlik aramanın sonucunda jandarma ekipleri tarafından çalılıkların arasında bulundu.


Alanya’da yaşayan 66 yaşındaki Mahir Zümrütyaprak, dün saat 17.00 sıralarında Alara Çayı’nın çevresinde gezintiye çıktı. Zümrütyaprak ilerlediği sırada aniden dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından Zümrütyaprak’ın düştüğü ihbarının gelmesiyle Alanya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek arama çalışması başlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (JAK) de arama çalışmalarına katıldı. Ekipler bu sabah saat 08.00 sıralarında Zümrütyaprak’ın cansız bedenini çayın kenarındaki çalılıkların arasında bulundu. Zümrütyaprak’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
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