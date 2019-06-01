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Alanya’da butik otele sahte içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir butik otele düzenlediği operasyonda şişe içerisinde 250 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
Alanya’da butik otele sahte içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın bir butik otele düzenlediği operasyonda şişe içerisinde 250 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçenin Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir butik otelin deposunda sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şişe içerisinde 250 litre sahtealkol ile alkol yapımında kullanılan 2 litre etil alkol, bin 200 adet sahte TAPDK bandrollü, 600 adet şişe kapağı ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.Olayla ilgili otel müdürü T. İ. ise gözaltına alındı. Şüpheli olarak ifadesi alınan T. İ.’nin hakkında ’5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:34
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