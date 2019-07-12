0553 313 94 23

Alanya’da boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 77 yaşındaki kadın 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:59
Alanya’da boğulma tehlikesi geçirdi, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 77 yaşındaki kadın 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.


Geçen Salı günü saat 18.30 sıralarında Payallar Mahallesi’ndeki sahilde gelen Şehlevent Özkal (77) burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan kadının çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Özkal’ı kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkal,ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özkal, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özkal’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray aradığı kaleciyi buldu!
    1. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu!
    2. Başkan Tutal’dan 15 Temmuz mesajı
    3. Valilikten motosiklet açıklaması
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    5. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    6. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    7. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    8. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    9. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    10. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    11. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    12. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    13. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    14. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    15. Tayinci Paketi Modalife’da..
    16. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    17. Eşek arısı sokması can aldı!
    18. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    19. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    20. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?