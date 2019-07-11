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Alanya’da bir kişi ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin 1’inci katından dengesini kaybederek, düştüğü tahmin edilen 32 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
Alanya’da bir kişi ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelin 1’inci katından dengesini kaybederek, düştüğü tahmin edilen 32 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.


Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelin bahçesinde sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise yaptıkları çalışmalar sonucu, yerde yatan kişinin 32 yaşındaki İbrahim Edemen olduğunu tespit etti. İlk belirlemelere göre otelin 1’inci katından düşerek öldüğü tahmin edilen Edemen’in cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölümünün belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:12
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