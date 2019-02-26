Alanya’da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan Nevzat E.’nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat E.’nin cansız bedeni incelemelerin otopsisi için morga konuldu. Cinayet ihtimali üzerinde duran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.