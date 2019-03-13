Alanya'da barda ateş açan kişi tutuklandı

Alanya'da barda ateş açan kişi tutuklandı13 Mart 2019 Çarşamba 19:14
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, H.Y, dün gece İskele bölgesindeki bir barda rastgele ateş açtı. Olay sırasında biri üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı bölgede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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