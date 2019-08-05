Alanya’da ayağına palet düşen market işçisi yaralandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşüren kişi yaralandı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:45
Antalya’nın Alanya ilçesinde alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşüren kişi yaralandı.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Transpaletle rafa ürün koyan Murat A.’nın (45) bir anlık dalgınlığı sonucu ayağına palet düştü. Ayağı ezilen Murat A.’nın çığlıklarını duyan iş arkadaşları yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat A.’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Murat A.’nın ayak parmaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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