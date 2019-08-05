Alanya’da ayağına palet düşen market işçisi yaralandı Antalya’nın Alanya ilçesinde alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşüren kişi yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde alışveriş merkezinde çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına palet düşüren kişi yaralandı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Transpaletle rafa ürün koyan Murat A.’nın (45) bir anlık dalgınlığı sonucu ayağına palet düştü. Ayağı ezilen Murat A.’nın çığlıklarını duyan iş arkadaşları yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat A.’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Murat A.’nın ayak parmaklarında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.