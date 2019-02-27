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Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayının arkadaş cinayeti olduğu ortaya çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayının arkadaş cinayeti olduğu ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi, polisin takibi sonucu bir cami avlusunda yakalandı.


Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Dinek Mahallesi 1514. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin bıçaklandığı ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan Nevzat E.’nin (52) 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Nevzat E.’nin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Cinayet şüphelisi cami avlusunda yakalandı


Soruşturmayı derinleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelisinin ev arkadaşı Recep E. (44) olduğunu ve olay sonrası sağlık ekiplerine yaralı Nevzat E.’nin olduğu yeri gösterdikten sonra kaçtığını ortaya çıkardı. Tespit üzerine harekete Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Aliş Camii’nin avlusunda cinayet şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:37
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