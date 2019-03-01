Alanya’da aranan 21 şüpheli yakalandı Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici,Narkotik KOM ve Asayiş ekipleri, yaralama, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, nafaka hükümlerine uymamak, gasp ile benzeri suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen asayiş ekipleri, daha önceden belirledikleri 50 şüphelinin adreslerine baskın yaptı. Baskında çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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