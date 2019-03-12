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Alanya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 15:48
Alanya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.


Olay dün saat 23.00 sıralarında Damlataş Mahallesi’nde bulunan Gökkuşağı Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek yüzünden aralarında husumet olan M.B. (37) ile C.Ö. buluştukları parkta kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine C.Ö. belindeki tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunun hedefi olan M.B. dizinden yaralanırken C.Ö. olay ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.B.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M.B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olay sonrası soruşturma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonra şüpheli C.Ö.’yü bu sabah saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınan C.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:48
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