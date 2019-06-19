0553 313 94 23

Alanya'da akaryakıt istasyonunda patlama

Meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:36
Alanya'da akaryakıt istasyonunda patlama

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cikcilli Mahallesi çevre yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun yakıt depolama kısmında, tankerden akaryakıt boşaltımı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Hasara yol açmayan patlamanın çıkardığı ses, çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama yaşanan alanda soğutma yaparken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olayda hafif yaralanan 1 kişi, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:36
  1. Akaryakıt istasyonu
  2. Alanya
  3. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
    1. ALES/2 başvuruları ne zaman? ALES..
    2. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    3. Rektör Bilgiç: “Acil Servis’in bu yıl..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun..
    5. "Kadınların yüzde 25'inde anormal..
    6. Kadınlarda anormal kanama çalıştayda..
    7. 3 yılda 55 senato toplantısı, 428..
    8. Yeni kimlik nasıl alınır?
    9. Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya..
    10. Nehirde boğulan asker son yolculuğuna..
    11. Samatya Sahili’nde bulunan evdeki..
    12. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    13. Alanya’da akaryakıt istasyonunda..
    14. “Balyoz darbe planı” davası hakimi..
    15. Düzce’de ilçe otobüsleri terminale..
    16. Turgutlu’da sağanak yağış tarım..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle..
    18. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    19. İngiltere’de konut fiyatları hız kesti
    20. Lavanta tarlasında hasat vakti
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu