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Alanya’da 5 iş yerini soyan hırsız son işinde yakayı ele verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, en son hırsızlık yapmak için girdiği pastanede polis tarafından suçüstü yakalandı.

07 Nisan 2019 Pazar 13:19
Alanya’da 5 iş yerini soyan hırsız son işinde yakayı ele verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, en son hırsızlık yapmak için girdiği pastanede polis tarafından suçüstü yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 5 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti. Tıp kutularından ve kasalardan para çalınan iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelisinin 19 yaşındaki Volkan H.E. olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polis, şüphelinin dün gece saat 01.30 sıralarında Oba Mahallesi’nde bir pastaneye girdiğini belirledi. Polis, Volkan H.E.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden 5 gram eroin çıktı. Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:19
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