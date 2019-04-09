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Alanya’da 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

09 Nisan 2019 Salı 16:15
Alanya’da 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Mahmutlar Mahallesi Kılıçarslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Naci E.’nin (34) idaresindeki 07 ACJ 515 plakalı otomobil ile Mustafa İ.’nin (60) kullandığı 07 HNZ 13 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette sürücü Mustafa İ. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Mustafa İ.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



1 motosiklet kazası daha


Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Bayram B.’nin kullandığı 07 HCZ 51 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Şaban Ö.’nün (46) idaresindeki 07 SP 208 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalt zemine düşen Bayram B. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Bayram B.’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:15
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