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Alanya plajında korku dolu anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum Plajı’nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 12:55
Alanya plajında korku dolu anlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum Plajı’nda denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 50 yaşlarındaki şahıs, plajın yan tarafında bulunan otelin cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Alanya ilçesindeki İncekum Plajı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş henüz sezona açılmamış plajda denize girmek istedi. Yüzdükten kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren adamı fark eden vatandaşlar çevredekilerden yardım istedi. Adam, plajın yan tarafında bulunan otelin cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan 50 yaşlarındaki vatandaş, yine aynı otelin doktor ve hemşiresi tarafından gözlem altında tutularak müdahale yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen vatandaş, daha sonra plajdan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:55
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