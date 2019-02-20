Alanya Kalesi’nde badem fidanı dikimine başladı Alanya Kalesi teleferik hattında badem fidanı dikimine başlandı.

Alanya Kalesi teleferik hattında badem fidanı dikimine başlandı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Alanya Kalesinde 1. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel sit alanı ile Etkileme Geçiş Alanında yer alan teleferik hattı boyunca Alanya Kalesi Kazı Başkanlığı ve Alanya Müze Müdürlüğü denetiminde badem ağaçlarının dikimine başladı.

Görevliler, teleferik hattı boyunca 260 adet Ferradual, Nonpareil, Ferragnes cinsi gibi Badem Fidanının dikimini gerçekleştirecek.

Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Yaptığımız çalışmada amacımız görsellik, seçilen çeşitlerin tabiata uygun olması dikilen çeşitli badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde Alanya Kalesi ve Teleferik hattına ekstra görsellik kazandıracak olmasıdır” dedi.

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