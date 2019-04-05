Alanya HEP Üniversitesi’ne Genç TABADER Ödülü verildi

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yüksel, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği’nin (TABADER) “Uluslararası 2. Duayenler Buluşması Genç TABADER Ödülü”nü kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yüksel, 2018 yılında tamamladığı doktora tezinde bulgur üretiminin yan ürünü olan, besinsel anlamda değerli olmasına rağmen hayvan yemi olarak tüketilen bulgur unundan farklı kuskus türleri üretti. Yazdığı uluslararası yayınlarla bulgur ve bulgur ununun önemini ve besleyiciliğini akademik dünyaya duyurdu.

Yaptığı çalışmayla tahıl ve bakliyat işleme sektörüne katkıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Yüksel “Böylesine anlamlı bir ödüle TABADER tarafından layık görülmesinden dolayı son derece mutlu ve gururluyum” diye konuştu.