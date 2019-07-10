0553 313 94 23

Alanya-Gazipaşa sahil yolunda sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolu’nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde başladığı onarım çalışmalarında sona geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
Alanya-Gazipaşa sahil yolunda sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemindeki aşırı yağış sonrası heyelan ve göçüklerin meydana geldiği Alanya Gazipaşa Sahil Yolu’nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde başladığı onarım çalışmalarında sona geldi. Güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması istendi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, yıllarca Alanya ile Gazipaşa ulaşımı sağlayan, bugün de bölgede işyeri ve evi bulunan çok sayıda vatandaşın kullandığı Alanya Gazipaşa Sahil Yolu’nun Aysultan Kadınlar Plajı mevkiinde göçük ve heyelan nedeniyle çalışma başlatmıştı.



Dolgu ve genişletme yapıldı


Arazinin sarp ve dik olması nedeniyle sürekli bozulan yolda sorunun ortadan kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğun bir çalışma yapıyor. Heyelan olan bölge kayalarla dolduruldu ve taş duvar örüldü. Duvarın içine ise toprak yapıldı. Diğer yandan da dar ve bozuk olan yerlerde genişletme bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra dolgu ve genişletme yapılan yerler asfaltlanacak. Çalışmalar nedeniyle bölgeye trafik işaret ve uyarı levhaları konuldu.


Yetkililer, güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olarak seyir etmeleri konusunda uyarırken çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları başlıyor
    1. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    2. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    3. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    4. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    5. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    6. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    7. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    8. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    9. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    10. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    11. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    12. "Kanser artık kontrol altına..
    13. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    14. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    15. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    16. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    17. Hindistan Büyükelçisi..
    18. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    19. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    20. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    21. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    22. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    23. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    24. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    25. Maltepe’de engelliler üretip..
    26. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    27. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    28. Bağ yangını korkuttu
    29. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    30. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"