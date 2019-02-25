Alanya Büyükhasbahçe’ye imar yolu Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi’nde İmar Yolu açıyor.

Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi’nde İmar Yolu açıyor.

Alanya Belediyesi, Merkez mahallelerde imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerde altyapı, üstyapı ve yol açma çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, Büyükhasbahçe Mahallesi’nde de yol açma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri ise yol çalışmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

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