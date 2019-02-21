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Alanya Belediyesi’nden personeline eğitim

Alanya Belediyesi personeline ve vatandaşlara yönelik “Dikkat Vücudunuz Konuşuyor” başlıklı eğitim semineri düzenlendi.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:14
Alanya Belediyesi’nden personeline eğitim

Alanya Belediyesi personeline ve vatandaşlara yönelik “Dikkat Vücudunuz Konuşuyor” başlıklı eğitim semineri düzenlendi.


Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. 2019’un ilk semineri Eğitmen Gökhan Yenipazar tarafından gerçekleştirildi. “Dikkat Vücudunuz Konuşuyor” başlıklı seminere belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


İletişimin yüzde 55’ini beden dilinin oluşturduğunu belirten Eğitmen Gökhan Yenipazar, “Geri kalan yüzde 38’ini ses ve yüzde 7’sini ise söz oluşturuyor. Karşınızdaki kişiyle konuşurken beden dilinin uyumlu olmasına dikkat edin” dedi.


Seminer boyunca çeşitli örneklerle beden dilinin önemini vurgulayan Yenipazar, iletişimde avuç içi, göz teması ve vücudunun konuştuğun kişiye dönük olması pozisyonun da etkisine değindi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Gani Şahin, eğitim seminerlerinin 20 Mart’ta Eğitmen Ruhan Maral tarafından verilecek “Satranç Tahtasında Piyon Olmak” konulu seminerle devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:14
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