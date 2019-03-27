Alanya Belediyesi 5 yılda 1000 kilometre asfalt yaptı

Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmasına Toslak Mahallesi’nde devam ediyor. Yaklaşık 2 kilometre olarak planlanan asfalt çalışması bölgenin kuzeyindeki ana yollarda sürdürülüyor. Bununla birlikte yılbaşından bu yana 20 kilometre sıcak asfalt çalışması yapan Alanya Belediyesi, 5 yılda 1000 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi.

5 yılda 3.750 kilometre yolu stabilize ederek hizmete sunan Alanya Belediyesi, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında toplam 600 kilometre sathi kaplama, 165 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 5 yılda yaklaşık 1000 kilometre asfalt döken Alanya Belediyesi, 2018 yılının Aralık ayına kadar asfalt çalışmasını ikiye katladı. 2019 ilk 3 ayında ise ilçe genelinde 20 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

11 milyon lira maliyetle asfalt plenti ve maden kalker ocağı olmak üzere 2 büyük tesisi hayata geçiren Alanya Belediyesi, kendi tesislerini faaliyete geçirmesiyle daha hızlı ve kaliteli asfalt hizmeti vermeye başladı.

3.750 km yol yeniden düzenlendi

Merkez, doğu, batı ve yaylalarla birlikte çok geniş bir alanda yol ve asfalt çalışması yapan Alanya Belediyesi, 5 yılda 1000 kilometre asfalt serimi yaptı. Şehrin trafik akışının rahat ilerlemesini sağlayan düzgün bir yüzeye sahip, trafik işaretlerinin kolay uygulanabildiği, araçların seyri sırasında düşük gürültü seviyesine sahip, konforlu seyahat imkânı sağlayan sıcak asfaltı tercih eden Alanya Belediyesi, 2018 yılında ilçe genelinde sıcak asfaltı tercih etti. Alanya Belediyesi tarafından merkezde ve kırsalda 2014 ile 2018 yılları arasında 3.750 kilometre yolda stabilize çalışması yapıldı.

Özellikle kırsal mahallelerdeki yolları yeniden düzenleyen Alanya Belediyesi, kırsal ve yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda iyileştirme yaparak kaliteli ve kesintisiz ulaşım ağını kurdu. Sarımut, Gökbel ve Söbüçimen Yaylası’na kurulan şantiyelerle daha hızlı hizmet etme imkanı bulan ekipler, uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda üst yapı düzenlemesi kapsamında 54 bin ton asfalt yama çalışması yaptı. Sadece Yol ve Asfalt Şefliği’ne bağlı ekiplerin çalışmalarında rotmiks yerine sıcak yama kullanılmasıyla 1 milyon 100 lira tasarruf sağlandı.