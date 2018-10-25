‘Alanlara Göre En İyiler’ sıralamasında olduğumuz yerdeyiz! Vakıf üniversiteleri bu listeye giremiyor

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), bir kez daha dünya listesiyle gündeme geldi. Araştırma; etkisi, uluslararası görünüm, öğretim kalitesi ve endüstri bağlantıları kriterlerine göre değerlendirme sonucu Türkiye’den sadece iki üniversite listeye girdi. ‘Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye eğitim, sosyal bilimler ile işletme ve ekonomi alanlarında temsil edilirken, hukuk alanında hiçbir Türk yükseköğretim kurumu yer almadı. En iyi dereceler eğitim ve sosyal bilimlerde yakalandı. Koç Üniversitesi sosyal bilimlerde; ODTÜ ise eğitimde 176-200 sıra bandında yer alarak ilk 200’de temsil edilmiş oldu. Listeye genel olarak bakıldığında Türkiye’den ‘en iyisi benim’ diyen birçok vakıf üniversitesinin yer almaması dikkat çekti.

Listedeki Türk üniversiteleri

Eğitim alanında 8 Türk üniversitesinin yer aldığı liste Türkiye açısından şöyle şekillendi:

-ODTÜ: İlk 200’de yer aldı.

-Boğaziçi Üniversitesi: 201-250 bandında yer aldı.

-Gazi Üniversitesi: 301-400 bandında yer aldı.

-Hacettepe Üniversitesi: 301-400 bandında yer aldı.

-Bu üniversitelerin yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi de ilk 500’de temsil edildi.

-Sosyal bilimler alanında 8 Türk üniversitesi listede yer aldı.

-Koç Üniversitesi: 150-199 bandında yer aldı.

-Boğaziçi Üniversitesi: 301-400 bandında yer aldı.

-Bilkent Üniversitesi: 401-500 bandında yer aldı.

-ODTÜ: 401-500 bandında yer aldı.

-Ankara Üniversitesi: 501-600 sıra bandında yer aldı.

-Sosyal bilimler listesinin zirvesinde ise Oxford Üniversitesi yer aldı.

İşletmede çok gerideyiz

İşletme ve ekonomi alanında Bilkent, Boğaziçi ve ODTÜ 401-500 arasında yer buldu. Bu alanda dünyanın en iyi üniversitesinin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) olduğu açıklandı. Stanford ikinci ve Oxford ise üçüncü sırada yer aldı.