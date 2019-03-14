Alan’dan Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla masaj yayımladı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan’ın Tıp Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Meslektaşlarım, Bizim mesleğimiz; Gecesi gündüzü olmayan, hastalarıyla dertlenen, insanları doğru yöntemler ile sağlığına kavuşturmaya çalışan hem kutsal hem de fedakâr bir meslektir. Doktorluk paha biçilemez ama bir o kadar da özveri ister. Bir doktor bir insanın hayatında çok şeyi değiştirebiliyor. Bizler yaşam boyu iyi eden, güldüren, yol gösteren bir mesleğe sahibiz. Bu yüzden sizlerin gösterdiği çaba ve özveri için hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeden sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.”