Alan’dan Sevgililer Günü’nde Zonguldak temalı klip

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan’ın 14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan videosunun Zonguldak temalı olması özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa videoda Doktor Alan, “Zonguldak’ım sevgililer günün kutlu olsun” dedi.

Değerlendirmede bulunan Doktor Ömer Selim Alan, “Seçim çalışmalarımızda her geçen gün vites yükseltmeye devam ediyoruz. Zonguldak’ın hak ettiği değerlere kavuşması, insanımızın hak ettiği hizmeti alması için elimizden geleni yapıyoruz. Karış karış gezdiğimiz şehrimizde vatandaşlarımızın teveccühü partimize ve şahsımıza oldukça fazla. Biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer günü de geldi çattı. Bizim en güzel sevgilimiz Zonguldak. Mavi gözleri, yeşil dokusu, biraz hırçın tavrı ile bu şehir bizim aşık olduğumuz yegane yer. İnşallah 31 Mart ile birlikte sevgiliye, şehrimize olan sevdamızı göstereceğiz” dedi.