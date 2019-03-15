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Alan’dan miting gibi mahalle toplantısı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 16:40
Alan’dan miting gibi mahalle toplantısı

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Yeşil Mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük ilgi gören Alan’ın mahalle toplantısı mitinge dönüştü.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Cuma namazını Yeşil Tepe Camii’nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Mahalle halkı tarafından büyük ilgi gören Alan’ın mahalle toplantısı mitinge dönüştü. Kadınlardan büyük ilgi gören Alan, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde destek istedi.


“Kaybedecek vaktimiz yok, bizim artık koşmamız lazım”


Zonguldak’ta 10 yıl boyunca herkesin kaybettiğini ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan,“En büyük derdimiz yol sonra su, su fiyatlarından çok şikâyetçiyiz. 10 yıldır bize hizmeti unutturdular. 10 yıldır bizleri yönetenlerin bizlere kattığı bir şeyler var mı? Yok buna hiç kimse cevap veremiyor. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun bizim derdimiz Zonguldak. 10 yıldır burada kazanan yok Zonguldak kaybetti. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bizim artık koşmamız lazım. Sizlerden ricam 10 yıldır sizlere bunları reva görenlere gereken cevabı verin. Bizler söz veriyoruz derdinizle dertleneceğiz. Açıkladığımız 5 ana projeyi ve yanındaki projelerle gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Bir cenazemiz olduğu zaman vatandaşımız yerle, arabayla, tahtayla uğraşmayacak. Bu hizmetlerin tamamı yapılacak. 5 yıllık sürede 5 projemizi hayata geçirip halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Mahallerde ayrım yapmayacağız herkes eşit hizmet vereceğiz. 31 Mart’ta 2 seçeneğimiz olacak. Ya bu hizmetsizliği oylayacağız ya da hizmet için değişim yapacağız. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Gelin bu genç kardeşinize şans verin gelin beraber bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirelim ”şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:40
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