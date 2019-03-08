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Alan’dan Kadınlar Günü’nde çikolatalı çiçek jesti

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gazipaşa Caddesinde kadınlara çikolatalı çiçek vererek özel günlerini kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 13:29
Alan’dan Kadınlar Günü’nde çikolatalı çiçek jesti

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gazipaşa Caddesinde kadınlara çikolatalı çiçek vererek özel günlerini kutladı.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediyesini alabilmek için Zonguldak’ı karış karış geziyor. Alan ve beraberindekiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gazipaşa Caddesinde bayanlara “Gül Çikolata” dağıtarak destek istedi.


Alan, “Son viraja girdik. Öncelikle kadınlar günüyle ilgili tabi ki bütün kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Sadece bir gün değil her gün onlar bizim başımızın tacı. En değerlilerimiz. Tekrar bu vesile ile bu özel günü tebrik ediyorum. 23 gün gibi az bir süre kaldı. Bugün bütün teşkilatımızla sahadayız. Hanımefendilere çikolatalı çiçeğimizi hediye ediyoruz” diye konuştu.


Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman, “Bütün Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Selim başkanımızın jesti bayanlara beraber gülden çikolatamızı sunalım istedik. Sağolsun kadınlarımız da teveccüh gösterdiler. İlgileri de güzel. İnşallah bu güzel ilgiyle, bu güzel havayla 31 Mart akşamı Dünya Kadınlar Günümüzü daha güzel kutlayacağız” dedi.


Gazipaşa Caddesi’nde Ömer Selim Alan ile karşılaşan kadınlar ise kendileri için sosyal tesis yapılmasını talep ettiler. Bu talebi memnuniyetle karşılayan Başkan adayı Ömer Selim Alan, göreve geldiklerinde halkın taleplerini yerine getireceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:29
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