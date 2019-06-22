Alan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Erkan Çetintaş/Sivas Davası Mağduru

Yüce Rabbimizin selam, rahmet, inayet ve bereketi üzerinize olsun.

Gazetemiz haber müdürü ve yayın kurulu üyesi sayın Murat Alan’a yapılan çirkin ve aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. Sayın Murat Alan’a ve değerli Akit ailesine geçmis olsun diyorum. Bilinsin ki, bu mazlumların duaları her daim sizlerledir. Ve sizler her daim hakkın, adaletin, ve de mazlumun sesi oldunuz. Bu menfur saldırıyı yapanların en kısa sürede cezalandırılması arzumuzdur. Ancak daha önemlisi gazetemizi ve Murat Bey’i hedef gösteren ve bu aşağılık saldırıya sebep olanlar da hem dünyada hem ahirette cezalarını bulacaktır. “Ela lâ’netullahi alez-zalimin”.