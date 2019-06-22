0553 313 94 23

Alan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Sivas Davası Mağdurlarından Erkan Çetintaş, "Alan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:12
Alan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Erkan Çetintaş/Sivas Davası Mağduru

Yüce Rabbimizin selam, rahmet, inayet ve bereketi üzerinize olsun.

Gazetemiz haber müdürü ve yayın kurulu üyesi sayın Murat Alan’a yapılan çirkin ve aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. Sayın Murat Alan’a ve değerli Akit ailesine geçmis olsun diyorum. Bilinsin ki, bu mazlumların duaları her daim sizlerledir. Ve sizler her daim hakkın, adaletin, ve de mazlumun sesi oldunuz. Bu menfur saldırıyı yapanların en kısa sürede cezalandırılması arzumuzdur. Ancak daha önemlisi gazetemizi ve Murat Bey’i hedef gösteren ve bu aşağılık saldırıya sebep olanlar da hem dünyada hem ahirette cezalarını bulacaktır. “Ela lâ’netullahi alez-zalimin”.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:12
  1. Erkan Çetintaş
  2. Sivas Davası Mağduru
  3. Murat Alan
  4. Akit ailesi
  5. Ela lâ’netullahi alez-zalimin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
    1. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    2. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    3. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    4. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    5. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    6. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    7. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    8. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    9. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    10. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    11. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    12. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    13. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    14. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    15. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    16. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    17. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    18. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    19. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    20. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    21. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    22. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    23. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    24. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    25. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    26. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    27. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    28. Kur’an Kursları yararına kermes
    29. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    30. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!