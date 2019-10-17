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Özgür basına saldırı dâvâsı başladı

Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’ı, bıçaklar ve beyzbol sopalarıyla öldüresiye darp eden saldırganların yargılanmasına dün başlandı. Özgür basını susturma niteliği taşıyan hain saldırının faillerini savunmak için bir avukat ordusunun duruşmaya müdahil olması maşeri vicdanı yaraladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:06
Özgür basına saldırı dâvâsı başladı

 Haber Merkezi 

Cuma namazına gitmek için 6 yaşındaki evladıyla birlikte evden çıkan ve milli iradeye meydan okuyan 4 saldırganın linç girişimine uğrayan Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan’a yönelik darp davasının ilk duruşması dün yapıldı. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Alan ve gazetemiz avukatı Ali Paccı iştirak etti. Bıçaklar ve beyzbol sopalarıyla saldırdıkları Alan’a ile göz göze gelen saldırganların pişkin ve rahat tavırları büyük tepki çekti.

Özgür basının ve siyasi iradenin hedef alındığı saldırıyı gerçekleştiren failleri 8 kişilik bir avukat güruhunun koruması ise toplum vicdanında rahatsızlık oluşturdu.

Saldırganlar, Ferhat Özcan, Serdar Acar, Bayram Geçimli ve Savaş Karaca’nın; Alan’ın evinin önünde 5 defa keşif yaptıkları kamera kayıtlarına yansımasına rağmen ‘gezmek için İstanbul’a geldik’ yalanını sürekli olarak tekrarlaması dikkatlerden kaçmadı. Mahkeme boyunca saldırganların çelişkili ifadeler vermesi de bir başka dikkat çeken husus oldu. Duruşma yeniden görülmek üzere 25 Aralık tarihine ertelenirken, saldırganların plakaları Ankara Ülkü Ocakları yazan flamalarla kapatılmış araçlarla salondan ayrılması kafalarda soru işareti doğurdu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:06
  1. İstanbul
  2. Cuma namazı
  3. milli irade
  4. Yayın Kurulu Üyemiz ve Haber Müdürümüz Murat Alan
  5. Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi
  6. Ali Paccı
  7. Özgür basın
  8. Ferhat Özcan
  9. Serdar Acar
  10. Bayram Geçimli
  11. Savaş Karaca
  12. Ankara Ülkü Ocakları

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