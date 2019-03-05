Alan, “Zonguldak Belediyesi alarak vatandaşa hizmet getirmek istiyoruz”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan,seçim gezileri kapsamındaGMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir’i ziyaret etti.Seçim gezileri kapsamında destek isteyen Alan, iz göreve geldiğimiz günden itibaren Zonguldak’ın çehresini değiştirmek istiyoruz. Bu zamana kadar verdiğimiz oyların hesabını sormadığımız için bu haldeyiz. Göreve geldikten sonra hizmet gelmezse bana hesabını sorun. Zonguldak’ın yaşanabilir, nefes alınabilir bir yer haline getireceğiz”dedi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan ve beraberindekiler seçim gezilerine devam ediyor. 31 Mart’ta seçimi alabilmek için kapı kapı gezen Alan,vatandaşlar destek istedi.Seçim gezileri kapsamında GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GMİS Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, “Üzülmez bu konularda daha dinamik ve çalışkandır. Bütün seçimlerde mümkün olduğunca bu tür çalışmaların içinde yer alıp kentin sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Bizleri onure ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Seçimlere artık kısa bir süre kaldığını ifaden eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, “Malum artık çok kısa bir zaman kaldı. 31 Mart seçimleri bizler için Zonguldak için ülkemiz için çok önemli. Biz artık Zonguldakımıza hizmet gelmesini istiyoruz.Teşkilatlarımızla 90 gündür sahadayız. Vatandaşlarımızla ilk karşılaştığımızda bizden talep ettikleri yol ondan sonra su, sosyal donatı ve genel siyasete kadar gidiyor. Hafta sonu bakanlarımızın katılımıyla TTK ’ya öncelikle Zonguldak’ımıza bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim madenci kardeşlerimizin ayağına taş değdirmesin. İnşallah bizde belediye başkanı olduğumuzda şehrin sorunlarını beraber istişare ederek ortak bir akılla hareket ederek fayda sağlamak işitiyoruz. O yüzden Zonguldak’ın yıllardır hasret kaldığı hizmeti alsın. Yollarımızın bozukluğu, çamur, çukur çilesini 31 Mart tarihinden sonra bitecek. Ben vatandaşımızın tercihinin bizden yana olacağını eminim biz bu seçimin mutlak favorisiyiz. Bana göre 10 yıldır Zonguldak’ta kimse kazanmadı Zonguldak kaybetti.Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Zonguldak’ın çehresini değiştirmek istiyoruz. Bu zamana kadar verdiğimiz oyların hesabını sormadığımız için bu haldeyiz. Göreve geldikten sonra hizmet gelmezse bana hesabını sorun. Kentin yaşanabilir, nefes alınabilir bir yer haline getireceğiz” şeklinde konuştu.