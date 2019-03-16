Alan ” Yıllardır aç kaldığımız hizmetleri biz halkımıza getireceğiz”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor. Alan ve beraberindekiler seçim gezilerine Baştarla Mahallesi toptancılar sokağında devam etti. Alan, esnafları gezerek projelerin bulunduğu kitapçığı dağıtarak destek istedi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, Baştarla Mahallesi toptancılar sokağında devam etti. Alan, esnafları gezerek projelerin bulunduğu kitapçığı dağıtarak destek istedi.

Seçimi aldıktan sonra asıl çalışmanın o zaman başlayacağını ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, ”Biz yola çıkarken hiç durmayacağımıza söz verdik. Biz asıl seçimden sonra hiç durmayacağız. Çok çalışacağız buna çok ihtiyacımız var. 100 gündür dolaşıyoruz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımız artık hizmet istediklerini söylüyor. Mevcut yönetimin hizmet yapmadığını söylüyor. Biz halkımızın siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin oyuna talibiz. Göreve geldiğimizde ayrım yapmandan herkesi kucaklayarak hizmet etmek istiyoruz. Bizim seçimle ilgili en ufak kaygımız yok. Biz bu seçimin mutlak favorisiyiz.Gençliğimize, tecrübemize, teşkilatımıza güveniyoruz en çok ta halkımıza güveniyoruz. Biz bu seçimi aldıktan sonra asıl işimiz o zaman başlayacak. Çünkü yıllardır aç kaldığımız hizmetleri biz halkımıza getireceğiz bunun herkese sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.