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Alan, şoför esnafının dertlerini dinledi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, şoför esnafıyla bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:49
Alan, şoför esnafının dertlerini dinledi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, şoför esnafıyla bir araya geldi. Alan, “Zonguldak artık bağıra bağıra hizmet istiyor. Hizmete susuz kaldık, aç kaldık. Bizlere destek vereceksiniz ve bakın göreceksiniz beş senede ne bir tane yolların kaplamasında sıkıntı ne de suyla ilgili sıkıntı kalacak” diye konuştu.

 

Zonguldak Şoförler Odası’nda gerçekleştirilen programa Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Züleyha Arıman ve şoför esnafı katıldı.

 

Şoför esnafının sorunlarını dinleyen Dr. Ömer Selim Alan, “31 Mart’a az kaldı. 31 Mart günü sandığa gideceğiz. Zonguldak için bana göre köprüden önce son çıkıştayız. İki alternatifimiz var. Birincisi bu yolları, çamurları, çukurları, hizmetsizliği bu zulmü bize layık görenlere diyeceğiz ki ‘Biz bunu hak ediyoruz, siz bu şekilde bizi yönetmeye devam edin’ diyeceğiz. İbra edeceğiz. Ya da ‘Bir dakika kardeşim’ diyeceğiz. Genç, çalışkan, dinamik, ismi şaibeye karışmamış, yüzü eskimemiş bir başkan adayı ve aynı şekilde pırıl pırıl bir teşkilat ve meclis üyeleri var. Bu meclis üyelerinin içerisinde sizlerden bir kardeşimiz, ağabeyimiz var. Uzun yıllardır bu işi yapan bir mesai arkadaşınız var. Diyeceksiniz ki ‘Biz artık değişim ve hizmet istiyoruz.’ Bunu vatandaş zaten söylüyor. Zonguldak artık bağıra bağıra hizmet istiyor. Hizmete susuz kaldık, aç kaldık. Bizlere destek vereceksiniz ve bakın göreceksiniz beş senede ne bir tane yolların kaplamasında sıkıntı ne de suyla ilgili sıkıntı kalacak. O projelerin hepsi bitecek. Cumhurbaşkanımız Zonguldak mitinginde bunları zaten söyledi. Bütün projelerin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Biz bunların hepsini yapacağız. Hepimiz kazanacağız, Zonguldak kazanacak. Söz veriyorum siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Zonguldak’ı kucaklayacağız. Bütün Zonguldak’ın belediye başkanı olacağız. Buralara 5 senede bir, seçimden seçime gelmeyeceğiz. Her zaman geleceğiz. Çoğunuzu ismen tanıyorum. Aranızda çocukluk arkadaşım olan samimi kardeşlerim var. Biz hep beraber sahadayız. Sorunları beraber ve yerinde çözeceğiz. Sorunları çözmek için önümüzde 31 Mart engeli var. O engeli açmak için bizlerin size ihtiyacı var. Desteğinizi rica ediyorum. Gelin 10 yıldır kaybettiğimiz zamanı telafi edelim. Siz bu genç kardeşlerine güvenin. Bir koşacağımıza beş koşacağız. Bana göre 20 yıl geriden geliyoruz. O mesafeyi kapatacağız. Bütün Zonguldak’taki siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin yüzünü güldürmeye ve mutlu etmeye talibiz” diye konuştu.

 

Şoför esnafının özellikle yol sorunlarını dile getirmesi üzerine Alan, “Dertlisiniz. Ben zaten en başından dedim. Bu kadar dertliyken artık 31 Mart’ta bir değişiklik lazım. A’dan Z’ye değişiklik lazım” diye ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:49
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