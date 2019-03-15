Alan: “Şenol bey, yıllardır fırıncılık yaptı. Seçimden sonra onun görüşlerini de değerlendiririz”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Selim Alan, kendisini doktor olması sebebiyle eleştiren Şenol Şanal’a yanıt verdi. Alan, “Şenol abi yıllardır fırıncılık yaptı. Mühendislik anlamında bir şey yaptığını ne gördüm ne duydum. Ama eğer bu konuda tecrübeleri varsa Zonguldak’ı boydan boya doğalgaz ile tanıştıran makine mühendisi meclis üyemiz Bekir Selçuk bey ile tecrübelerini seçimden sonra paylaşır. Biz onun görüşlerini de değerlendiririz. Onların görüşlerinden de istifade ederiz. Tecrübelerinden de istifade ederiz” diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, beraberinde meclis üyesi adayları ile birlikte Emniyet Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Burada taksici esnafı ile görüşen Alan, taksici esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bozuk ve yamalı yollardan dert yanan taksici esnafı, taksi durağını bile kendi imkanlarıyla yaptıklarını ifade ettiler. Durak ziyareti sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Dr. Ömer Selim Alan;

“Artık son 15 gün. Zonguldak için 31 Mart’ta ülkemiz için çok önemli bir seçim olacak. Zonguldak artık genç, çalışkan, dinamik bir belediye başkanı, aynı şekilde genç, çalışkan ve dinamik bir belediye başkanı istiyor. Bu ekip ve başkan karşınızda. Biz Zonguldak’ı karış karış geziyoruz. Sıkmadık el bırakmıyoruz. Bütün insanlarımıza dokunuyoruz. Nasıl bir belediyecilik istiyorlar diye soruyoruz.7’den 70’e vatandaşımız çok dertli. Hepsinin en büyük derdi yollarımız. Sene 2019 olmuş, hala yolları çukuru ve çamuru konuşuyoruz. Bu bize yakışmıyor. Zonguldak’a yakışmıyor. İnşallah biz Zonguldak’a, vatandaşlara yakışır hale getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Vatandaşlarımız bize inansın, güvensin biz söz verdik. Açıkladığımız 5 projeyi sosyal donatı anlamındaki projeleri ve gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini, cenaze hizmetlerinden, evde bakım hizmetlerine kadar Yaradan’ın sessiz kullarına kadar her şeyi en ince detayına kadar ölçtük, projelendirdik. Artık 31 Mart’ta inşallah Zonguldak’a vatandaşlarımızın takdirini alacağız. Seçimi aldıktan sonra o zaman işimiz daha da zor. Biz 95 günü aşkın sahadayız. Kapı kapı geziyoruz. Mahalle mahalle geziyoruz. Son 15 günümüzü kendimizi anlatarak vatandaşlarımızın oylarını rica ederek geçireceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı zaferimizi kutlayacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Teşkilatlarıma ve ekibime çok güveniyorum. En önemlisi Zonguldak artık hizmet istiyor. Yıllardır susadığımız, aç kaldığımız hizmetleri teker teker getirip bütün vatandaşlarımızın bütün insanımızın yüzünü güldürmeye, hayır dualarını almaya talibiz” diye ifade etti.

“Belediye başkan yardımcısıydı, mühendislik anlamında bir şey göremedik”

CHP’nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal’ın, “Ömer Selim Alan’ın uzmanlık alanı doktorluktur. Kendisi kardeşimdir. Ama belediyecilik yapamaz. Gitsin doktorluğunu yapsın. Belediyecilik işi mühendislik gerektirir” sözlerini yanıtlayan Dr. Ömer Selim Alan, Şanal’a belediyede görev yaptığı 3 yılı hatırlattı.

Alan, “Ben sürecin başından beri sadece kendimizi projelerimizi anlattık. Diğer partilerimizin adaylarıyla ilgili bir kelime yorum yapmadım. Ama Şenol bey bunu bir iki yerde söylemiş. Şöyle cevap vereyim. Şenol bey 2014 yılında Muharrem beyin tekrar başkan adayı gösterildikten sonra meclis üyesi adayıydı. Bende Muharrem beyin açıkladığı projenin kitapçığı duruyor. Aynı listede Şenol bey de yer almıştı. Beş sene meclis üyeliği yaptı. Üç sene de belediye başkan yardımcılığı yaptı. Keşke aynı düşünceleri o zaman Muharrem beye de söyleseydi. Keşke seslendirebilseydi. Şimdi çok da fazla cevap vermek istemiyorum. Kendisi mühendis saygı duyarız ama bizim Zonguldak’ta öncelikle bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Bu iş ekip işi. Bizim ekibimizde de Bekir Bey var. Makine mühendisi. Doğalgaz firmamızın bölge müdürü. Benim bildiğim Şenol abi yıllardır fırıncılık yaptı. Mühendislik anlamında bir şey yaptığını ne gördüm ne duydum. Ama eğer bu konuda tecrübeleri varsa Zonguldak’ı boydan boya doğalgaz ile tanıştıran meclis üyemiz Bekir bey ile tecrübelerini seçimden sonra paylaşır. Biz onun görüşlerini de değerlendiririz. Onların görüşlerinden de istifade ederiz. Tecrübelerinden de istifade ederiz. Benim bildiğim Şenol bey bugüne kadar sadece fırıncılık yaptı. Ama onun bir sıkıntısı olursa da Bekir bey bilgisi, becerisi, tecrübesiyle ona destek olacaktır” şeklinde konuştu.

Can Diyaliz Merkezi’nin ardından Bahçelievler Mahallesi esnafını da ziyaret eden Alan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Selim Alan’ı karşısında gören genç bir kız, “Belediye sadece tabela yıkıp heykel yapıyor. Bu şehrin sorunları var. Belediye çalışmıyor. Biz bundan rahatsızız” diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin desteğiyle karşılaşan Alan, esnaf ziyaretinin ardından Yeşil Mahalle’ye hareket etti.