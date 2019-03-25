0553 313 94 23

Alan, Dolmuşçu esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:42
Alan, Dolmuşçu esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Site dolmuş durağı esnafı ile bir araya geldi.


AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan beraberinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililerle beraber Site dolmuş durağı esnafı ile bir araya geldi. AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, şoför esnafının sorun ve sıkıntılarını bildiklerini göreve geldikleri takdirde Zonguldak’ın çehresinin değişeceğini ifade ederek 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde destek istedi.Zonguldak için 5 ana proje geliştirdiklerini ifade eden Alan,“10 yıldır bize hizmeti unutturdular. 10 yıldır bizleri yönetenlerin bizlere kattığı bir şeyler var mı? Yok buna hiç kimse cevap veremiyor. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun bizim derdimiz Zonguldak. 10 yıldır burada kazanan yok Zonguldak kaybetti. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bizim artık koşmamız lazım. Sizlerden ricam 10 yıldır sizlere bunları reva görenlere gereken cevabı verin. Bizler söz veriyoruz derdinizle dertleneceğiz. Açıkladığımız 5 ana projeyi ve yanındaki projelerle gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Bu hizmetlerin tamamı yapılacak. 5 yıllık sürede 5 projemizi hayata geçirip halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Mahallerde ayrım yapmayacağız herkes eşit hizmet vereceğiz. 31 Mart’ta 2 seçeneğimiz olacak. Ya bu hizmetsizliği oylayacağız ya da hizmet için değişim yapacağız. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Gelin bu genç kardeşinize şans verin gelin beraber bu şehri yaşanabilir bir kent haline getirelim ”şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, Şoför esnafı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:42
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    1. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    2. Çorum’da okul servis araçları..
    3. Altın fiyatları
    4. Fransız Bakan istifa ediyor
    5. Vodafone, teknoloji ve çözümlerini..
    6. Kemik erimesine yumurta kabuğu
    7. VASKİ Kamera İzleme Merkezi hizmete..
    8. Beykoz adayı Aydın: “Beykoz’da amatör..
    9. Türkiye şampiyonu takıma, Elazığ..
    10. Cumhur İttifakı adayı Tezcan:..
    11. Minik Doğa’nın yardımına Beyazay..
    12. Aydemir’den Olur’da tefekkür buluşması
    13. 6 buçuk yaşındaki Seher..
    14. Köşküm var deryaya karşı... Neye yarar..
    15. "Muhalefet iş üretmiyor sadece..
    16. Galatasaray'dan transfer bombası Hakan..
    17. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası..
    18. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    19. Alan, Dolmuşçu esnafı ile bir araya..
    20. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    21. Gülaçar: “Bu şehri beraber..
    22. Adıyaman’da Alparslan Türkeş Caddesi..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi
    25. Çin’de kimya tesisi patlamasında ölü..
    26. Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk..
    27. CHP'li Özel'den Avrasya Tüneli'ne..
    28. TFF 3. Lig
    29. İzmit’te şehitlerin adları parklarda..
    30. Yoğun bakımdaki arkadaşlarına pankart..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!