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Alan: "Cumhurbaşkanımıza Zonguldak’ın taleplerini ilettik, destek istedik"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

30 Nisan 2019 Salı 15:00
Alan: "Cumhurbaşkanımıza Zonguldak’ın taleplerini ilettik, destek istedik"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği, AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara Kızılcahamam’da 26-27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, gerçekleştirilmiş olan İstişare Toplantısı’nın, tüm teşkilat ve katılımcılar ile birlikte, önümüzdeki dönemin, yol haritasının şekillendirilmesi açısından olumlu ve faydalı geçtiğini ifade etti.


Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüştüklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldaklı vatandaşlara selamlarını ilettiğini belirtti. Başkan Alan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu görüşlerine yer verdi:


"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Kızılcahamam’da, gerçekleştirmiş olduğumuz 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantımız çok verimli geçti. Teşkilat mensuplarımız ile yapmış olduğumuz bu toplantımız, yerel yönetimler olarak bizlere büyük katkı sağladı. Toplantımızın kapanışı sonrası, İl Başkanımız Zeki Tosun ile birlikte, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkânı bulduk. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, 28.İstişare ve Değerlendirme Toplantımıza katılan ilgili Bakanlarımızdan, şehrimizin sorunları ve çözüm önerileri hakkında taleplerimizi ilettik, Bakanlarımız ile birebir görüşme imkânı sağlayarak şehrimiz için desteklerini istedik. Cumhurbaşkanımız, öncelikle bizleri tebrik etti. Çok çalışmamız gerektiğini, bu davaya gönül verenlerin de yorulmadan çalışmaları gerektiğini yineledi. Bizler de, Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğimizi, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; her seçim bir mücadeledir. Bizler de çok şükür, Zonguldak’ımız da ipi göğüsledik ve halka hizmet için bu yola çıktık. İnanıyorum ki, Zonguldak’ımızı hak ettiği noktaya getireceğiz ve halkımızdan aldığımız oyları helal ettireceğiz.”

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 15:00
  1. doğa

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