Alan “Ben yok biz var, bu ekip Zonguldak’ı şaha kaldıracak”

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi gezilerine aralıksız devam ediyor. Alan ve beraberindekiler Seçim gezilerine TTK Eğitim Daire Başkanlığı ve TSO ziyaretleriyle devam etti.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan,Zonguldak Belediyesi’ni alabilmek için Zonguldak’ı karış karış geziyor. Halkla birebir temas kuran Alan, yapacakları hizmetler için 5 yıllık için vekalet istedi.

Seçim gezileri kapsamında ilk olarak TTK Eğitim Daire Başkanlığını ziyaret eden Alan ve ekibi işçilerle bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen gezilerde işçilere hitap eden Alan, “Zonguldak’ın artık yaşanabilecek bir yer olmasını istiyoruz. Bunun için genç dinamik ve çalışkan bir ekip kurduk. Yaklaşık 90 gündür Zonguldak’ı karış karış geziyoruz. Vatandaşlarımızım şikayet ve taleplerini not alıyoruz. 31 Mart günü inşallah göreve gelerek yol, su ve hazırlattığımız projeleri hayata geçirerek iyi ki Selim Alan’a iyi ki bu ekibe oy vermişiz dedirttireceğiz. Gerçekten artık Türkiye’nin en büyük köyü sıfatını bu güzel şehirden silmek istiyoruz. Bana ve ekibime güvenmenizi istiyorum. Bu şehre güzel hizmetler yapacaklar ekip karşınızda sizlerden 31 Mart günü yapılacak olan seçimlerde destek istiyorum” dedi.

“Gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz”

Zonguldak’ta vatandaşların hizmet anlamında çok mağdur olduğunu ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, “Malum biz neden dertliysek vatandaşlarda ondan dertli vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Taleplerini dinliyoruz ama mevzu hep aynı yerde tıkanıyor. Türkiye’nin en büyük köyü sıfatını inşallah güzel memleketimizden silip atacağız. Bu lafı duymak beni çok üzüyor. Yol kelimesini duymaktan bıktık, usandık. Vatandaşlarımız haklı yollardan çok dertliler. Reçetemiz hazır, Zonguldak hazır bizlerde hazırız. Ben Zonguldak’ın bu genç evladına güveneceğine eminim. Biz 31 Mart’a kadar durmayacağız kapı kapı dolaşarak gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan ve beraberindekiler Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir başta olmak üzere çalışanlarını ziyaret ederek destek istedi.