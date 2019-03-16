0553 313 94 23

Alan: Artık minik yavrularımızın ayağı toprağa basacak

AK Parti Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçim koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan program doğrultusunda Zonguldak’ı karış karış gezmeye devam ediyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:48
Alan: Artık minik yavrularımızın ayağı toprağa basacak

AK Parti Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, seçim koordinasyon merkezi tarafından hazırlanan program doğrultusunda Zonguldak’ı karış karış gezmeye devam ediyor.

 

Gün içinde bir çok programa iştirak eden Doktor Alan ve Belediye meclis üyeleri vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaştı. Alan’ın mahalle toplantısı vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle adeta mitinge dönerken Alan çocuklar ile de yakından ilgilendi. AK Partili Ömer Selim Alan açıklamasında, “31 Mart’a 16 gün kaldı. Artık son viraja girdik sayılır. Biz hedefe odaklandığımız için bizi hedef alan açıklamalar ile de pek ilgilenmiyoruz. Artık birebir görüşmeler ile vatandaşlarımıza projelerimizi anlatıyoruz. Gönül belediyeciliği için gönlümüzden geçenleri, aklımızdan geçenleri vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Tabi şehrimize nefes aldıracak projeleri anlatırken yavrularımıza, gençlerimize geleceği parlak bir Zonguldak hazırlamak için de çaba sarf ediyoruz. Aile mefhumuna çok önem vermemizden dolayı vatandaşlarımızın aileleri ile daha çok vakit geçirebilecekleri projeler tasarladık. Artık minik yavrularımızın ayağı toprağa basacak, toprakla temas edecek projeler yapacakken beton mimariyi en aza indirerek daha sağlıklı yapılar yapacağız. Biz yavrularımıza daha sağlıklı, güzel ve parlak bir Zonguldak bırakmak istiyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:48
  1. Zonguldak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi’nden açıklama
    1. Saadet Partisi’nden açıklama
    2. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    3. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    4. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    5. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    6. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    7. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    8. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    9. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    10. Göz altı morlukları neden olur..
    11. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    12. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    13. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    14. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    15. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    16. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    18. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    19. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    20. Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı
    21. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu..
    23. Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole..
    24. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    25. Silah arkadaşları Afrin Gazisi..
    26. Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti
    27. 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim
    28. Yeni Zelanda Başbakanı'ndan Müslüman..
    29. Park halindeki araçlardan telefon..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler