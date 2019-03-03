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Alan, "31 Mart Zonguldak’ın miladı olacak"

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala saha çalışmalarına devam ediyor.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Alan, "31 Mart Zonguldak’ın miladı olacak"

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Doktor Ömer Selim Alan, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala saha çalışmalarına devam ediyor.


Doktor Alan Zonguldak’ta kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alan 31 Mart’ta yetki verilmesi durumunda her kesimin mutlu olacağı bir Zonguldak yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Ziyarette vatandaşlarla renkli diyaloglar yaşayan Alan yaptığı kısa değerlendirmede, “31 Mart seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bizim sloganımız olan ‘Gönül belediyeciliği’ hedefi doğrultusunda vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın bize ve partimize olan teveccühünü aslında 1 Nisan’da Zonguldak’ta olacak olan Ak Belediyeciliğin emareleri, ayak izleri olarak değerlendiriyoruz. Pazar yerimizde esnaf ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Pazar yerimiz ile ilgili de projelerimiz mevcut. Daha modern ve daha kullanışlı alanlar ile her kesimin ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Biz merkez belediyeye talip olsak da aslında köylerimizden gelen insanlarımızın da burada ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Herkes evine ekmek götürecek yeni Zonguldak ile birlikte yüzler her hanede gülecek. 31 Mart Zonguldak’ın miladi olacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
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