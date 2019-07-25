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Alagöz YKS tercihleri için uyarıda bulundu

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 2019 yılı üniversite yerleştirmeleri için YKS tercih danışmanlığı merkezi kurulduğunu belirtti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
Alagöz YKS tercihleri için uyarıda bulundu

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 2019 yılı üniversite yerleştirmeleri için YKS tercih danışmanlığı merkezi kurulduğunu belirtti.


Ahmet Alagöz, komisyonlarda 30 rehber öğretmenle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verildiğini söyledi.


Danışmanlık hizmetinin 29 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirten Ahmet Alagöz, “Merkez ilçe dışındaki ilçelerimizi yukarıdaki sayılara eklediğimizde 32 komisyonumuzda 116 öğretmenimiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Öğrencilerimizin tercih edecekleri okullar konusunda danışmanlık hizmeti almaları sağlıklı tercih yapmalarına yardımcı olacak.


YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, tercih nasıl yapılır, nelere dikkat etmeliyim, hangi bölümlerin geleceği parlak, hangi üniversiteyi tercih etmeliyim gibi konular birçok soru öğrencilerimizin kafasında yer almaktadır.


Üniversite tercihleri, öğrenciler ve aileler için önem arz eden ve heyecanlı geçen bir süreçtir. Bu süreçte verilecek kararlar çocuğun tüm hayatını etkileyecek olması nedeniyle özenle ve profesyonelce yönetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında tercihler yapılmaktadır. 24 tercih hakkı bulunmakta ve 24 tercihin tamamı TYT ve/veya SÖZ, SAY, EA veya DİL bölümlerinden olabilir.


Tercih yaparken öncelikle başarı sırası göz önüne alınmalı, devlet ve /veya vakıf üniversitesi tercihiailelerin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Tercih yaparken muhakkak bir uzmana danışılmalıdır. Tercihler sisteme girilirken girdiğiniz kodun istediğiniz bölüm olup olmadığını kontrol ediniz. Tercih yaparken öncelikle sevdiğiniz ve bir ömür boyu bıkmadan usanmadan yürütebileceğiniz bölümlere yönelmeniz gerekmektedir. En iyi tercihin bir uzman eşliğinde yapılacağını unutmayınız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:22
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